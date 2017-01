Storseger för HV 71 mot Örebro

Brännström, 17, gjorde det andra målet i HV:s 5-1-seger mot Örebro.

– Den satt bra, tycker jag. Det var ett skönt förstamål, sade han till C More Hockey.

Matchen var länge mållös, krisdrabbade Örebro stod upp bra mot ett starkt hemmalag men efter ett par spelvändningar var det roliga över för ÖHC.

Erik Brännströms 2-0 var mycket fint. Han bröt själv ett Örebroanfall nere vid egen blålinje, och efter en snabb passning följde han med upp i anfallszonen och kunde dra upp pucken i nättaket bakom Julius Hudacek.

Efter Christoffers Törngrens 3-0 kändes matchen avgjord, men en snabb replik av Marcus Weinstock gav i vart fall Örebro lite hopp igen.

– Vi slappnade av lite efter 3-0, det gäller att fortsätta köra. För egen del växer jag in i det mer och mer, har blivit starkare med puck den här säsongen. Och så är jag bättre på att avgöra vilka situationer jag kan göra det svårare alternativet och vilka jag måste göra det lättare, sade Brännström till C More Hockey.

I slutperioden var Andreas Borgman siste HV-spelare på pucken när Joel Mustonen råkade slänga in pucken i eget mål efter en rörig situation framför målet, och resten av matchen spelades mer eller mindre bara av.