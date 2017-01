Vetlanda föll mot Edsbyn

Vetlanda fick en tung start hemma mot Edsbyn under söndagen. Gästerna kunde göra 0-1 redan efter 50 sekunder genom Martin Frid. Och efter 3:25 spelat kunde Edsbyn göra 0-2 genom lagkaptenen Jonas Edling. Efter Edsbyns kanonstart gick det mycket fram och tillbaka, Vetlanda hade svårt att ta sig igenom Edsbyns kompakta försvar. Vetlandas Philip Lennartsson hade ett skott från långt håll som blev farligt men räddades snyggt av Edsbyns målvakt Anders Svensson. Spelet fortsatte på samma visa halvleken ut och ställningen var 0-2 i halvtid. Vetlanda hade flest skott 6 st mot Edsbyns 4 i den första halvleken. Vetlanda kom till spel utan anfallaren Joakim Andersson vilket märktes i hemmalagets offensiv. Vetlandas landslagsman Johan Löfstedt var den som satte Edsbyns försvar i arbete under dom första 45 minuterna.



Vetlandas Filip Bringe fick efter två minuter i den andra halvleken ett bra läge att reducera men avslutet gick tätt utanför. Men reduceringen skulle komma bara minuten senare när Johan Löfstedt efter 48:18 tog sig igenom Edsbyns försvar och smällde in 1-2 reduceringen. Andra halvlekens första 10 minuter var det mest Vetlanda och en kvittering hängde i luften. Edsbyn började att jämna ut spelet och efter 65:15 kunde Oscar Wikblad smälla in 1-3 för Edsbyn otagbart för Vetlandas målvakt Oscar Löfqvist. Och Edsbyn skulle även utöka till 1-4 genom Jonas Edling efter 80:40 och uppförsbacken blev längre för Vetlanda. Johan Löfstedt var sedan ytters nära att reducera när han träffade stolpen med ett avslut efter 83 minuter. I den 90:e minuten kunde Edsbyns Tuomas Määttä göra 1-5. Och sedan i matchens slutskede så spikade Vetlandas Patrik Johansson slutresultatet när han tröstmålade fram till 2-5. För Vetlanda är nu slutspelschansen i praktiken borta och man får nu koncentrera sig på att undvika negativt kvalspel.

Vetlanda BK - Edsbyns IF 2 - 5 (0-2)