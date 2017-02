Fler hästar i hagarna i Jönköpings län

Nu finns omkring 356 000 hästar, jämfört med nära 363 000 hästar under 2010. Skillnaden är dock inom den statistiska felmarginalen.

Den största delen av alla hästar, närmare bestämt 76 procent, finns i större tätorter eller i tätortsnära områden. Skåne toppar statistiken med 58 000 hästar, följt av Västra Götaland (56 400) och Stockholms län (27 400). Bara en liten del av hästarna i landet, omkring 18 300, finns på ridskolor.

I Jönköpings län fanns förra året 18 900 hästar - en ökning gentemot 2010 då 14 800 hästar räknades in. Det gör att det finns 54 hästar per 1 000 invånare. Flest hästar, räknat per 1 000 invånare, finns på Gotland: 103 stycken.

Jordbruksverkets statistik visar att det fortfarande finns fler hästar än mjölkkor i Sverige.

Årets siffror bygger på en undersökning som gjordes i månadsskiftet maj-juni 2016 med hjälp enkäter som skickats till 50 000 fastighetsägare, ridskolor och företag med turridning.

Antal hästar i respektive län

Stockholms län 27 400

Uppsala län 16 600

Södermanlands län 8 400

Östergötlands län 15 500

Jönköpings län 18 900

Kronobergs län 13 800

Kalmar län 14 700

Gotlands län 5 900

Blekinge län 7 400

Skåne län 58 100

Hallands län 18 600

Västra Götalands län 56 400

Värmlands län 11 900

Örebro län 11 900

Västmanlands län 9 900

Dalarnas län 18 800

Gävleborgs 11 700

Västernorrlands län 7 200

Jämtlands län 7 000

Västerbottens län 9 700

Norrbottens län 5 700

Källa: Jordbruksverket (TT)