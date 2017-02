Länsstjärnorna tog Sverige till efterlängtad VM-final

Det går inte att klaga på insatsen från det bandylandslaget under VM-veckan i Sandviken. Det går dock att klaga på dramatiken.

– Det känns fantastiskt, säger Christoffer Edlund, uppvuxen i Vetlanda och som spelade där i flera säsonger, men som nu spelar för Sandviken.

Är det Sverige som är jättejättebra eller är det motståndet som är svagare än förväntat? Efter fem raka segrar, samtliga med övertygande siffror, är det ytterst svårt att säga.



Klart är dock att det enbart har varit lite spännande och dramatiskt under den första kvarten mot Ryssland och under de första 12,5 minuterna mot Kazakstan - resten har varit ren uppvisning.



Semifinalen mot Norge blev såklart inget undantag.



Efter 8–0 i halvtid och utan egentligen en enda norsk farlighet blev andra halvlek till ännu ett passningsträningspass där bollen gick som på ett snöre mellan svenskarna. Då och då kunde man inte låta bli att peta in några bollar, och verkade dessutom bestämt sig för att hjälpa Andreas Bergwall hålla nollan i målet. Det höll i en dryg timme, sedan smet ett par norska hörnor in.



Svenskarna gjorde en hel del fina mål, bland annat spelade Christoffer Edlund fram Daniel Andersson bakom ryggen på ett av målen, och pangade in fyra mål själv.

– Nu är vi i final och det känns fantastiskt att få chansen att spela VM-final på hemmaplan, säger Edlund till Radiosporten.



I finalen väntar antingen Ryssland eller Finland, den matchen har avslag 19.00.



Sverige har inte vunnit en VM-final sedan 2012, och Ryssland har vunnit de fyra senaste.