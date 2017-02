Säsongens bästa när Mullsjö vann toppmöte

- Ett kollektiv som sköljde över Linköping, menade tränaren Andreas Elf.

Mullsjö och Linköping har en formkurva som påminner om varandra. Andra halvan av säsongen har lagen varit formstarkast i SSL. Efter mötet i Nyhemshallen kan man med visst fog påstå att få lag i nuläget kan rubba Mullsjö.

Mullsjö gjorde 60 minuter innebandy av högsta klass. Man var bättre i allt. Fart, passningstempo, finess och aggressivitet. Framförallt spelade hela laget uppoffrande rakt över hela linjen.

- Nu finns grunden där och lägger vi ned den här arbetsinsatsen är det svårt att ta poäng mot oss. Det är defensiven som sitter på ett helt annat sätt och det bäddar för enklare avslut, säger Andreas Elf.

Mullsjö har en bra bredd och djup i truppen. Innan matchen presenterades nyheten att Viktor Wibring skrivit under ett tvåårskontrakt. Wibring plockades in sent i truppen som ersättare för skadade Jesper Kivipaasi och egentligen hade Wiberg tänkt spela divison 1-innebandy i Hovslätt, men nu har karriären tagit ny fart. Det blev också en bra kväll för Wibring som gjorde ett mål i powerplay.

Mullsjö-Linköping 6-2 (2-1, 2-0, 2-1)

Mullsjö: Johan Nygård 2, Viktor Wibring, David Gillek, Tobias Utterberg och Kim Ganevik.

Publik: 987