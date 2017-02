Falsk "Johanna" lurade man på flera hundra tusen kronor

I september 2015 får mannen kontakt med en tjej som kallar sig Johanna. De chattar med varandra och mannen som bor i Nässjö fattar tycke för kvinnan. Hon skriver att hon behöver pengar, hon bor i Solna och pluggar men hennes mamma är svårt sjuk och ligger inlagd på sjukhus i Mariestad.



Pengarna som hon får låna ska mannen snart få tillbaka.

Här är ett par meddelanden som finns med i polisutredningen:

"Allt e betalt å klart. Nu är det du som saknas i mitt liv men min mamma behöver stöd och pengar - är inte så mycket som behövs. 80 000. Fast det betalar mamma så fort hon sålt sin gård. Då ärver jag en massa om hon inte klarar sig. Love you."

Mannnen svarar: "Ska jag låna mer pengar - 80 000 till???

Du ska visa din mor stöd och finnas där. Men hon klarar sig, tänk inte i andra banor!"



De skickar även bilder mellan varandra, han får en film av sexuell karaktär på tjejen och skickar nakenbilder på sig själv tillbaka. När mannen lånat pengar i olika banker och satt in över 800 000 kronor på Johannas konto vill han backa ur. När han blir misstänksam och tänker polisanmäla hotar Johanna med att göra detsamma och anklagar honom för att ha betalt för sexuella tjänster.

"Att du själv sänder över pengar är ditt eget fel, däremot kommer jag anmäla dig för att du betalt för sexuella tjänster. ", står det i ett chattmeddelande till mannen.

Bakom figuren Johanna finns i själva verket en man, en 26-årig Mariestadsbo, menar åklagaren. 26-åringen har tidigare dömts för utpressning och bedrägeri för liknande brott.

På mannens bankkonto har det under hösten 2015 fram till hösten 2016 passerat nästan en och en halv miljon kronor. Polis och åklagare tror att mannen ligger bakom flera falska identiteter på internet där han även utgett sig för att vara tjej och erbjudit sex via webcamera. Flera män har satt in pengar på 26-åringens konto men aldrig fått se någon film, oftast har de fått förklaringen att kameran varit trasig.

Mannens advokat Thomas Berner säger till P4 Skaraborg att hans klient nekar till brott. Rättegången hålls i Skaraborgs tingsrätt den 23 februari.