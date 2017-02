Så gick det för Värnamos gyllene generation

Värnamos gyllene generation - så går det för dem nu

Loret Sadiku - Kasimpasa, Turkiet

Född 1991. Lämnade sitt Värnamo efter säsongen 2011 i superettan för spel i Helsingborgs IF. Där blev det en given startplats och spel i tre säsonger innan han beslutade att flytta utomlands. Valet föll på turkiska högstaligan och laget Mersin. Laget åkte dock ut i Sadikus andra säsong i klubben och flyttlasset gick vidare till Istanbulklubben Kasimpasa som spelar i den turkiska högstaligan. Har även hunnit med flera matcher för Kosovos seniorlandslag.

Simon Thern - AIK (utlånad från Heerenveen, Nederländerna)

Född 1992. Lämnade Värnamo efter matchen mot Kristianstad där han gjorde två mål. Gick även han till Helsingborg där han var med om att vinna SM-guld under sin första säsong. Stod sen för en kontroversiell övergång när han gick till konkurrenten Malmö FF. Väl där blev det ytterligare två SM-guld innan han flyttade utomlands till Nederländerna och Heerenveen. Efter en lyckad start på äventyret gick det tyngre på slutet och 2017 är han utlånad till allsvenskan och AIK.

Viktor Claesson - Krasnodar, Ryssland

Född 1992. Gjorde ett av målen i matchen mot Kristianstad när Värnamo säkrade uppflyttning. Spelade även en säsong i superettan för Värnamo innan han lämnade för Borås och Elfsborg. Där var han en viktig kugge i flera år och ansågs vara en av allsvenskans allra bästa spelare. Blev även flitigt uttagen i det svenska seniorlandslaget även om det inte blev så värst många matcher. I januari lämnade han för spel i Ryssland och Krasnodar till en summa av cirka 20 miljoner kronor.

Joseph Baffo - Eintracht Braunschweig, Tyskland

Född 1992. Lämnade Värnamo samtidigt som Simon Thern och gick till Helsingborg. Där blev det över 30 matcher i den rödblå tröjan under de två säsonger han var där innan han lånades ut till norska Vålerengen. När kontraktet med Helsingborg gick ut valde han att gå vidare till Halmstads BK. Väl där var han stundtals bänkad under sin andra säsong. Fick dock ett rejält uppsving under U21-EM där han var med och vann guld. Spelar nu i den tyska andraligan med topplaget Eintracht Braunschweig.

Dzenis Kozica - Jönköpings Södra

Född 1993 och yngst av alla. Var även kvar längst av alla i IFK där han stundtals var lagets allra bästa spelare. Lämnade inför säsongen 2016 för spel i Jönköpings Södra i allsvenskan. Går nu in på sin andra säsong i klubben.