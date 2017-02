HV71 visade bortapubliken var skåpet ska stå

Det var tvåmålsskytten Simon Önerud som visade vägen när Jönköpingslaget vann med 3-0 borta mot Örebro.



De två första perioderna blev mållösa och det var framför allt Örebros storspelande målvakt Julius Hudacek som såg till att det länge stod 0-0 på jumbotronen.



Men i andra perioden kom Örebroklacken igång och skapade en fantastisk atmosfär i Behrn arena. Samtidigt fullkomligen radade HV71 upp målchanser - men Julius Hudacek var långa stunder närmast omänsklig i hemmakassen.

Efter två perioder hade slovaken motat hela 36 skott men fick också god hjälp av utespelarna som offrade sig i försvarsspelet och höll rent framför kassen. Närmast nätkänning för Örebro i andra perioden var forwarden Libor Hudacek när han drog iväg ett skott klockrent i stolpen efter halva matchen.



Men ganska omgående i den tredje perioden fick HV71 hål på Hudacek när Mattias Tedenby trampade sig fri på kanten och tryckte in matchens första mål med ett rappt handledsskott i bortre krysset.



Och bara minuten senare klev HV-forwarden Simon Önerud fram och visad vägen. Först direktsköt Önerud in 2-0 bakom Julius Hudacek. Och efter halva tredje perioden fastställde Simon Önerud slutresultatet när han åkte sig fri och tryckte in 3-0 i numerärt underläge.