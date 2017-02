Lyssna! Här hotar arbetsgivaren sin anställde

Flera av de 12 tidigare och nu anställda vid den kritiserade hemstädfirman i Habo, K2 Comfort, har vittnat om att de kände sig hotade och skrämda till tystnad. De vågade inte klaga på de dåliga lönerna i rädsla för att få sparken, bli ställda på gatan utan bostad eller bli utskällda. En av kvinnorna säger också att hon levde under hot att K2 Comfort skulle dra in hennes tillstånd att arbeta i Sverige hos Migrationsverket.

Här ovan kan du lyssna till den hemliga telefoninspelningen hon gjorde som styrker hennes och andras berättelser. Hon spelade in ett samtal med Johan Ortstam, som driver företaget tillsammans med sin fru, Olga Kovalchuk. Hon ringde upp honom eftersom hon inte fått ut sin lön, trots att hon försökt få tag i och kontakta Olga.

Här är delar av samtalet utskrivet och översatt från engelska, hela samtalet hör du i spelaren ovan!

Johan: Japp?!

Kvinnan: Du har inte möjlighet att kontakta Olga nu?

Johan: Nej, jag är inte i närheten av henne så... Nej.

Kvinnan: Okej, men alla har fått sin lön i dag och om jag inte fått den före klockan 12 idag så måste jag gå till polisen i morgon och det tror jag inte att du vill.

Johan: Jaså, verkligen!?

Kvinnan: Ja, det är därför jag försökt ringa till Olga, jag har ringt henne 16 gånger.

Johan: Okej, kanske är hon sen med lönerna, men med tanke på dina hot så kommer jag trycka hårt på att hon inte under några omständigheter ska betala dig någon lön, det är min önskan att hon inte under några omständigheter ska betala dig någonting. Vi ska lämna in en polisanmälan och dra tillbaka ditt tillfälliga personnummer från Migrationsverket på grund av dina hot mot oss och vårt företag.

Kvinnan: Men du hotar mig...

Johan: Det här är vad vi kommer att betala tillbaka. Vi kommer att polisanmäla dig så... lycka till! För vi kommer att stämma skiten ur dig med advokater. Och det kan vi! Så... Jag önskar dig lycka till. Hej då!

Vet du mer om förhållandena på städföretaget K2 Comfort, kanske som kund, anhörig till någon anställd eller själv anställd vid firman? Kontakta vår reporter Peter Jernberg: peter.jernberg@sverigesradio.se Du kan självklart vara anonym, P4 Jönköping skyddar sina källor.