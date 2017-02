Regionrådet: I år ska budgeten hållas

Jönköpings länstrafik (JLT) gick som vi berättat tidigare med ett stort underskott 2016. 44 miljoner kronor minus blev det, varav Krösatågsproblemen stod för lejonparten.

Hela förra året sakande JLT tågsätt för att kunna köra trafiken enligt tidtabell. Medan tåg stod på verkstad, fick JLT sätta in extrabussar med stora överdrag som följd: 17 miljoner över budget kostade tågtrafiken.

Krösatågsverksamheten har också haft otur med allvarliga olyckor som tagit ut tågsätt ur trafik i långa perioder. När ett brandhärjat tågsätt efter drygt ett år kom i trafik, krockade ett annat med hjullastare i en dödsolycka.

Problem med försäkringsfrågor har gjort att de drabbade tågsätten varit respektive kommer att vara borta extra länge.

Det ansvariga regionrådet Rune Backlund räknar med att budgeten ska hålla i år.

– Sen är det omöjligt att budgetera för oförutsedda händelser eller sådant som kan inträffa under året. Men vi har med oss in i detta år, kostnader som uppstod under förra året och som kommer att belasta årets resultat.

Men från verksamhetsledningen är ändå ambitionen att den budget som är lagd nu, ska i stort sett kunna hålla under året.

Förutom de extra utgifterna för saknade Krösatågen, gick också färdtjänstverksamheten drog över budget med tio miljoner kronor. Det beror paradoxalt nog på att länets äldre blir allt aktivare, enligt Rune Backlund:

– Den grupp som idag har färdtjänsttillstånd, är aktivare än vad tidigare generationer har varit. Man reser mer, man deltar i fler aktiviteter. Då blir det ju så att varje tillstånd genererar fler resor. Och kanske att man åker längre resor än vad man gjorde tidigare.