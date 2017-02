Bra dagar i Göteborg för Patrik Kittel

Men Kittel fortsätter att nobba finalen i Omaha.



Den rutinerade tyska stjärnan Isabell Werth infriade favoritskapet och vann med bred marginal i Scandinavium. Det var hennes femte seger på lika många starter i världscupen denna säsong.



Patrik Kittel blev tvåa på sin andrahäst Delaunay - efter viss dramatik.



Både han och trean Jessica von Bredow-Werndl fick sina preliminära resultat korrigerade under tävlingens gång. Båda tappade delpoäng. Men tyskan, som legat före Kittel på resultattavlan, fick ett större ras och ramlade plötsligt ner bakom svensken.

– Sånt händer, säger Patrik Kittel och påpekar vikten av att domarprotokollen gås igenom ordentligt för att få fram officiella resultat.

– För mig är det viktigast hur hästen gick. Om jag blev trea eller tvåa idag spelade inte så stor roll, tillägger han.



Och hästen var ett glädjeämne. Elvaårige Delaunay var en av tävlingens yngsta hästar, men visade ingen orutin.

– Det är klart att han överraskade. Att han går in och är så säker i den här atmosfären, och fortfarande är avslappnad. Det är bra, säger Kittel.



Nu kan Delaunay få gå fler och större tävlingar under våren än tidigare tänkt.



Men 13-åriga Deja är fortfarande någon noslängd före i rankingen inom stallet. I nästa vecka åker Deja och Patrik Kittel, från sin bas i Tyskland, till en tävling med stora prispengar i Qatars huvudstad Doha. För det behövdes ett nytt pass, vilket Kittel sett till att fixa under dagarna i Göteborg. Det är bra med världscup på hemmaplan.



Men han står fast vid sin planering att inte åka till världscupfinalen i amerikanska Omaha om en månad, trots lockande frågor.

– Det kändes komplicerat att komma dit, med lång resa och karantän. Jag bestämde tidigt att inte satsa på det, fastslår Kittel.



Om han anat Delaunays utveckling kunde tankarna möjligen ha gått annorlunda. Men årets stora mål är EM i Göteborg i augusti.