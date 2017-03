Regionen lovar satsning på Vetlanda

Tågresenärerna på sträckan Vetlanda–Nässjö, med mellanstopp i Ekenässjön, Björköby och Stensjön, har prövats hårt det senaste året. Som P4 Jönköping berättat tidigare har de dieseldrivna Krösatågen av typ Y31 i länet ofta fått ställas in på grund av vagnbrist.

Vetlandabanan är den som ligger lägst på Jönköpings länstrafiks prioriteringslista när det saknas tåg. Därför är det ofta bussar som avgått från och till Vetlanda centralstation i stället för tåg – med förlängda restider som följd.

Många resenärer har klagat och fruktat att de inställda tågen är ett led i länstrafikens planer på att lägga ner tåglinjen på sikt. Nyligen uppvaktade Vetlanda kommun regionen om Krösatågen.

– Vi framförde ju att vi inte är nöjda med hur det har fungerat. Och vi har också framfört vikten av att vi blir det här runda länet där vi använder kraften i alla kommuner, berättar kommunstyrelsens i Vetlanda ordförande, socialdemokraten Henrik Tvarnö.

– Men vi har också sagt att man måste satsa på att bygga upp förtroendet för tågtrafiken igen. Och att man satsar på att ta fram beslutsunderlag, så att man framöver kan göra de investeringar som krävs så att vi kan få en starkare koppling till både Nässjö och Jönköping, även i framtiden och den, förhoppningsvis, nya stambanan med höghastighetståg.

Det ansvariga regionrådet Rune Backlund (C) är ödmjuk och medger att länstrafiken inte kunnat ge tågresenärerna i Vetlanda kommun den service de har rätt att kräva:

– Jag förstår kritiken, och det är så här: vi hade ett val att göra. Eftersom vi kunde konstatera att vi inte hade ett tåg att sätta in under en längre period, så valde vi att säga att "vi ställer in trafiken och att det är buss som gäller".

Backlund vill ändå betona att varken regionen eller länstrafiken har några planer på att lägga ner tågtrafiken Nässjö–Vetlanda.

– Den dagen vi kan garantera att nu fungerar våra Krösatåg på banan, då kommer vi också att göra en satsning på trafiken till Vetlanda i Krösatågssystemet från vår sida.

Frågan är dock hur länge det kan komma att dröja. Fram till 13 mars körs inga tåg alls Nässjö–Vetlanda på grund av att Trafikverket håller på med banunderhåll.

Enligt JLT:s hemsida kommer sedan minst två avgångar per dag att vara ersatta av buss fram till midsommar. Branden på Y31:an utanför Byarum 6 mars, gjorde tillgången på tågsätt ännu mindre.