Just nu: Hovrätten sänker straff för kvinna efter övergrepp mot barn

Kvinnan hade kontakt med den 25 år yngre pojken och hans kompis på nätet via KIK, Skype och hade även kontakt via telefon. Trots att hon visste att han var under 15 så hade hon senare sex med honom. Tingsrätten dömde henne till två års fängelse, minimistraffet för våldtäkt mot barn, eftersom det inte ska ha förekommit något tvång.

Pojken ska ha fått eventbiljetter i samband med att de hade sex. Pojken och hans kompis ska även ha spelat in ljudet av övergreppet på en mobiltelefon.

Men hovrätten dömer istället kvinnan för sexuellt utnyttjande av barn. De sänker fängelsestraffet från 2 år till 9 månader istället och hon ska istället betala 30 000 i skadestånd, istället för de 150 000 som tingsrätten dömde.