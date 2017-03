HV:s succémålvakt slog Lundqvists målrekord

Han är numera Hockeyligans bästa målvakt genom tiderna, i alla fall i statistiken.

Under de 22 matcher han stått för HV71 i grundserien har han släppt in i snitt 1,34 mål per match - så få mål har ingen släppt in tidigare. Det tidigare rekordet är fjorton år gammalt och innehades av NHL-stjärnan Henrik Lundqvist.

Under säsongen har Linus Söderström bland annat hållit nollan sex gånger. Själv är han blygsam och hylla kollektivet:

Det visar egentligen hur bra försvarsspel vi har, hur samspelta vi är...