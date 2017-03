Hallby körde över Anderstorp i derbyt

Hallby startade bäst i det allsvenska handbollsderbyt mot Anderstorp. Hemmalaget Hallby gick upp i en 4-2 ledning, mycket tack vare fint målvaktsspel av Hayder Al-Khafadji. Anderstorp skulle sedan ha en bra period i spelet då man gjorde 5 raka mål och målvakten i ASK Victor Broberg gjorde flera fina räddningar vilket gjorde att man vände till ledning med 4-7. Hallby kom igång igen och efter 15 minuters spel var ställningen 8-8. Sedan följde sju mållösa minuter innan lagen fick fart på målskyttet igen. Hallby gjorde sedan ett ryck och gick upp i ledning med 12-9 efter 26 minuters spel. Och Hallbys ryck fortsatte och när Isak Boström satte en straff i slutsekunden av första halvlek så stod det 15-9 för Hallby efter första halvlek. I Hallby var Joel Järlfors bästa målskytt med sina 5 mål, och i Anderstorp var Gabriel Gegerfelt bäst med 3 mål. Stor del i Hallbys ledning efter första halvlek ska tillskrivas målvakten Hayder Al-Khafadji som var riktigt bra.



Och i den andra halvleken fortsatte Hallby att rycka ifrån och gick upp i en 19-9 ledning. Hayder Al-Khafadji fortsatte sitt fina målvaktspel och hade bra hjälp av sitt försvar. Och Hallbys offensiv fortsatte vara bra och man sprang ifrån Anderstorp som inte hängde med. Med 10 minuter kvar att spela var Hallbys ledning 15 mål, 29-14. Anderstorp hämtade sig lite i slutet och tog in ett par mål och matchen slutade 32-20. Derbysegern för Hallby betyder att man åter ligger på kvalplats till elitserien, 3:e plats med 30 poäng med 3 matcher kvar att spela. I nästa match möter man Varberg på bortaplan.

Anderstorp är tabelljumbo med sina 8 poäng med 3 matcher kvar att spela. Man har nu 3 poäng upp till Drott som ligger på negativ kvalplats. Och just Drott möter Anderstorp hemma i nästa omgång.

Hallby - Anderstorp 32 - 20 (15-9)