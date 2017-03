JIK vann tät kvalmatch

Jönköpings IK fick en perfekt start på den första kvalmatchen mot Lindås. Efter 3:05 av den första perioden hittade Martin Glimberg fram med en passning till lagkaptenen Rickard Hessmer som sköt 1-0 till JIK. Resterande del av perioden blev ganska så jämn där JIK ändå hade det mesta framåt. Men 1-0 stod sig till periodpaus, skotten i JIK:s favör 10-4.

I den andra perioden blev spelet betydligt jämnare och gästande Lindås kunde kvittera till 1-1 efter 9:15. Men Hannes Blomkvist gav JIK ledningen igen när han satte 2-1 på pass från Martin Glimberg. Ledningen höll dock bara i 23 sekunder efter att JIK slarvat i ett uppspel och Lindås Jonathan Bodenmalm sköt in 2-2 bakom JIK:s målvakt Gustav Jansson. Och efter en kampfylld andra period så kunde lagen gå till periodvila med ställningen 2-2 inför tredje perioden.

Och JIK tog kommandot i tredje perioden när man på en kontring efter 3:34 kunde göra 3-2. Emil Nilsen sköt in bollen från högerkanten och Andreas Nordh framför mål satte klubban på bollen och den gick via Lindås målvakt in i mål. Efter målet var det JIK som hade det mesta av spelet men Lindås stack upp med farliga kontringar. Ju längre perioden gick så fick Lindås mer att säga till om i spelet då gick JIK såg till att stå rätt i försvaret. Lindås skapade ett par bra målchanser men Gustav Jansson i hemmamålet var stabil i målet. Och med knappt två minuter fick Lindås spela powerplay och tog också ut målvakten och spelade 6 mot 4. Men Lindås lyckades inte få in bollen bakom JIK:s målvakt Gustav Jansson och JIK höll undan och vann med 3-2 och har nu 1-0 i matchserien.

Den andra matchen mellan lagen i kvalet spelas på torsdag då med hemmaplan för Lindås.

Jönköping - Lindås 3 - 2 (1-0,1-2,1-0)

Mål JIK: Rickard Hessmer, Hannes Blomkvist, Andreas Nordh,



Skott: 23-14 (10-4,8-7,5-3)