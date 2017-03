HV-stjärnan uttagen till VM

På måndagen presenterade damernas ishockeyförbundskapten Leif Boork truppen till VM i Plymouth, USA, 31 mars.

Bland de uttagna finns endast en HV-spelare och det är stjärnan Fanny Rask. Hon har de senaste säsongerna haft en fast plats i landslaget och den här säsongen har hon varit HV71:s bästa poängplockare.

En som inte kom med, föga oväntat, var landslagets före detta kapten, HV71:s Jenni Asserholt.

Även Sara Hjalmarsson, bördig från Bankeryd, som nu spelar i AIK är uttagen.

Hela truppen hittar du nedan.

Målvakter:

Sarah Grahn, Brynäs

Lovisa Berndtsson, Djurgården

Sarah Berglind, Modo

Backar:

Anna Kjellbin, Linköping

Johanna Fällman, Luleå

Johanna Olofsson, Modo

Annie Svedin, Modo

Jessica Adolfsson, Brynäs

Emilia Ramboldt, Linköping

Maja Nyhlén-Persson, Leksand

Forwards:

Sara Hjalmarsson, AIK

Sabina Küller, AIK

Lisa Johansson, AIK

Pernilla Winberg, Linköping

Anna Borgqvist, Brynäs

Emma Nordin, Luleå

Olivia Carlsson, Modo

Hanna Olsson, Djurgårdens IF

Erika Grahm, Modo

Erica Udén-Johansson, Sundsvall

Fanny Rask, HV 71,

Michelle Löwenhielm, University of Minnesota

Maria Lindh, University of Minnesota