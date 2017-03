Det är förråd och pannrum i den 15 meter långa byggnaden och ungefär 30 meter bort finns ett boningshus. Troligtvis har det blåst in gnistor från en eld in under taket och fattat eld.

– Vi ska nu ta bort plåten för att kunna släcka elden. Vi har det relativt under kontroll, säger Robert Roslund som är inre befäl på Räddningstjänsten i Jönköping.