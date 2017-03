Världens spindlar har enorm aptit – klår oss människor

Världens spindlar glufsar i sig enorma mängder insekter varje år. Upp till 800 miljoner ton närmare bestämt. Det är dubbelt så mycket som jordens befolkning äter i form av fisk och kött varje år, rapporterar Vetenskapsradion.

Spindlarnas gemensamma matkonto väger också mer än vad alla valar och sjöfåglar äter varje år.

Det är forskare från bland annat Lunds universitet som räknat ut det här. Syftet är att öka förståelsen för hur viktiga världens spindlar egentligen är.

Med hjälp av data från 65 tidigare studier har forskarna beräknat ungefär hur många spindlar det egentligen finns i världen. Därefter har de tagit reda på hur mycket en spindel generellt behöver äta för att överleva.

Källa: Martin Nyffeler & Klaus Birkhofer, 2017. An estimated 400-800 million tons of prey are annually killed by the global spider community

The Science of Nature (2017), doi: 10.1007/s00114-017-1440-1.