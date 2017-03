Därför firar länsborna Saint Patrick's Day

Den 17 mars firar Irland sin nationaldag som kallas för Saint Patrick's Day. Patrick är ett irländskt skyddshelgon och var den som gjorde landet kristet. På Saint Patrick's Day har man på sig gröna kläder, gärna med en klöver.

Även i Jönköpings län har högtiden börjat firas. Pubar i Vetlanda, Jönköping, och Värnamo uppmärksammar dagen med öl och irländsk folkmusik.

– Det finns ju en stark pubkultur. Det är väl där man märker i Sverige att det är Saint Patricks Day och det vill vi gärna lyfta, säger Magnus Lundmark som är med och arrangerar Saint Patrick's Day på Spira.

Under kvällen kommer banden Strangs and Stout, Henriks Nyfolkliga Orkester och Up the Wall spela musik på kulturhuset Spira.