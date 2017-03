Vättern mot rekordlåga vattennivåer

Såväl boende som lantbruk och andra verksamheter vid Vättern påverkas av de låga vattennivåerna.



Måns Lindell är limnolog och sakkunnig på Vättern. Han arbetar för Vätternvårdsförbundet som Länsstyrelsen i Jönköping och berättar att han får många reaktioner kring det låga vattenståndet.



– "Kommer man ut över huvud taget från hamnen? Står segelbåten på kölen, i botten? Eller är propellern i botten på den tunga snipan?" Det är sådant som förekommer just nu.

Strandkanterna kring Vättern är sig inte lika. Med ett år av låga grundvattennivåer i sydöstra Sverige och en nederbördsfattig vinter finns inga depåer som fyller på sjön. Just nu är nivåerna fyra decimeter under normalnivån.



Egenborrade brunnar runt sjön riskerar att sina och det kan slå hårt mot lantbruket redan under våren.

– Stora djurbesättningar och då särskilt om det är mjölkkor är otroligt vattenkrävande. Och det går inte att köra vatten med tankbil till de här anläggningarna om du har 500 kor som behöver 200 liter om dygnet per djur.

Vid länsstyrelserna i de fyra länen med sammanlagt över 1,3 miljoner invånare runt sjön hålls nu regelbundna möten där man noga följer utvecklingen och överväger olika åtgärder för att säkra vattentillgång till tänkbart drabbade boende som verksamheter.

– Framåt sommaren kan det komma att bli stora konsekvenser för olika verksamheter – inte bara lantbruk – utan det finns ju faktiskt vattenkonsumerande industrier som inte har möjlighet att förse sig med vatten på olika ställen här i södra Sverige.

Även om april och maj månad skulle medföra stora mängder av nederbörd kommer det sannolikt inte att påverka de låga vattennivåerna som nu råder. Liknande nivåer har inte uppmätts sedan 1970- och 1930-talet.



Vårens och försommarens växtlighet lär ta allt extravatten. Och Måns Lindell tror istället att nivåerna kan sjunka ytterligare.



– Det finns väl en risk att vi kommer att uppleva, tyvärr får man väl säga, ett ”all time low” sommaren 2017, om det inte tillförs mängder av nytt vatten, säger han.