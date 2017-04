Förlust för J-Södra i premiären

7 073 åskådare kom till Behrn arena och inför avspark visade båda lagens supporterföreningar upp snygga tifon. Och det dröjde 14 minuter innan ÖSK levererade på planen och gjorde matchens första mål. Efter en knapp kvart spelade ÖSK:s nyförvärv Filip Rogic fram till Ferhad Ayaz vid straffområdeslinjen. Mittfältaren Ayaz skickade i sin tur in ett välplacerat avslut i krysset, förbi J-Södras ryske målvaktsförvärv Evgenij Kobozev.

– Rogic kommer runt på kanten och slår han en boll som Besara släpper. Skönt att jag lyckas sätta den sen, sade Ferhad Ayaz i pausen till C More.



Men direkt efter fullträffen och måljublet sprang Ferhad Ayaz fram till ÖSK:s avbytarbänk och fick lite skadebehandling. Och efter en halvtimme tvingades målskytten lämna planen på grund av känningar i låret och ersattes av Manchester City-lånet Divine Naah.

– Jag fick en lårkaka före målet. Och sen kunde jag inte springa mer, sade Ayaz.



Efter Örebros byte brände gästerna flera farliga lägen. Dessutom räddade ÖSK-försvararen Brendan Hines-Ike ett skott med utsträckt arm och domaren Bojan Pandzic kunde mycket väl ha blåst straff i det läget.



Men ganska omgående i andra halvleken fick gästerna utdelning efter en hörna. J-Södras mittfältare Daryl Smylie kom med fart och nickade in kvitteringen som letade sig in bakom Oscar Jansson i Örebromålet.



Men efter 78 minuter föll Örebros anfallsförvärv Kennedy Igboananike efter att ha blivit hakad framför mål och domaren valde att döma straff den här gången. Nahir Besara stegade sedan fram till punkten - men målvakten Evgenij Kobozev räddad. Besara gav sig dock inte och tryckte in returen och fastställdes därmed slutresultatet. I samband med målet tilldelades också J-Södras Jonathan Tamimi sitt andra gula kort och fick lämna konstgräset.

Matchfakta

Örebro-Jönköpings Södra 2-1 (1-0)



1-0 Ferhad Ayaz (14), 1-1 Daryl Smylie (48), 2-1 Nahir Besara (81).



Utvisning, Jönköpings S: Jonathan Tamimi (80).

Varningar, Örebro: Logi Valgardsson, Nordin Gerzic. Jönköpings S: Jesper Svensson, Sergio Calatayud Lebron.



Domare: Bojan Pandzic, Hisings Backa.



Publik: 7 073.



Örebro (4-4-2): Oscar Jansson - Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hinkes-Ike, Logi Valgardsson - Ferhard Ayaz (Divine Naah 33), Nordin Gerzic, Johan Mårtensson, Filip Rogic (Victor Sköld 67) - Nahir Besara, Kennedy Igboananike (Yannis Mbombo Lokwa 88).



Jönköpings S (4-2-3-1): Evgenij Kobozev - Jonathan Tamimi, Joakim Karlsson, Andre Calisir, Stefan Karlsson - Fredrik Fendrich, Robert Gojani - Denis Kozica, Daryl Smylie, Tommy Thelin - Arni Vilhjlamsson.