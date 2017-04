Backyard Babies öppnar för Guns N' Roses

Den 29 juni spelar det legendariska hårdrockbandet Guns N' Roses på Friends Arena i Solna som en del av sin sommarturné. Konserten blir den första i Sverige sedan 1993 med originalmedlemmarna Axl Rose, Duff McKagan och Slash på samma scen.

När det blev känt att bandet skulle ge sig ut på "Not in this lifetime tour" sålde de över en miljon biljetter på ett dygn och turnén är fjolårets mest framgångsrika rockturné.

Men innan spektaklet börjar så kommer ett band från Nässjö kliva upp på scenen och agera förband. Det är Backyard Babies, med bland annat Dregen och Nicke Borg, som fått frågan att vara förband åt Guns N' Roses.