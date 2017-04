HV71 kopplar grepp efter femetta

En 5-1-vinst gör att HV71 nu har 2-1 i matcher.



I första mötet med skåningarna satte Lias Andersson sitt första slutspelsmål i karriären via en läcker volley. Det betydde 2-2 och var starten på vändningen till seger med 5-2.



Efter att Malmö sedan vunnit efter förlängning hemma i Skåne i måndags återvände matchserien till Jönköping två dagar senare. Och där visade Lias Andersson, 18, upp sig igen.



Malmö spelade fel i offensiv zon. Då tog HV71 pucken och ställde om. Martin Thörnberg spelade vidare till Andersson, som kom med fart på kanten. Han kunde ha avslutat direkt, men valde i stället att åka runt Cristopher Nihlstorps bur och lägga in pucken vid första stolpen. Elegant.



I mitten av andra perioden var Andersson åter på isen när HV71 nätade. Den unge centern var nämligen med i förarbetet till det vackra 3-0-målet, som kom i spel fem mot fyra. Ted Brithén hittade då Filip Sandberg, som snyggt lade in HV71:s tredje mål för kvällen med en backhand.



Sandberg petade dessutom in 4-1 vid ena stolpen - med kedjekompisen Andersson på isen. Målet var för övrigt Sandbergs femte i årets slutspel och med det är han i delad ledning i skytteligan.

– Jag tycker att vi spelade bra från första bytet. Det var en riktigt bra hockeymatch från vår sida, sade Sandberg till C More.



Malmö hade en tyngre kväll. De reducerade till 1-3 när endast fem sekunder återstod av mittperioden, men gjorde inga fler mål.

– Över 60 minuter var HV bättre än oss. De åkte mer skridskor och var aktiva över hela banan, sade Peter Andersson, Malmös tränare, till C More.

– De första tre målen hade vi puckkontroll men vi slarvade, och det har man inte råd med.



Laget kom till spel utan flera viktiga spelare som målvakten Oscar Alsenfelt, backen Erik Andersson, centern Erik Forssell och forwarden Andreas Thuresson.



Dessutom åkte backen Stefan Warg på ett matchstraff i den tredje perioden. Warg var nyligen avstängd.