"Vi skulle ha en mysig helg..."

- Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på ett terrrodåd, säger statsminister Stefan Löfven.

En lastbil har kört in i en folkmassa och sedan rakt in i Åhlénsvaruhuset vid Sergels torg. Larm kom in 14.53. Minst två personer har omkommit och ett stort antal har skadats.

Helena Lind från Jönköping passerade Åhléns och Drottninggatan precis innan attacken. Hon var där för att spendera en helg med sin dotter på hotell. Men det blev inte som planerat.

När vi kom ut igen såg vi massa gråtande människor. Det är jättejobbigt...

Även Lars Bröms, centrumchef för A6 köpcentrum i Jönköping, befann sig alldeles intill platsen strax innan.

– Vi var inte alls långt därifrån. Vi hade planer på att ta hela Drottninggatan och ända ner...

Hör intervjun med Lars Bröms i ljudspelaren längre ner i artikeln.