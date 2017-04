HV vann mot Malmö

Först låg Ted Brithén bakom kvitteringen. Sedan avgjorde han SM-semifinalen. HV71 fick 4-2 borta mot Malmö och har 3-1 i matcher.



Det misstänkta terrordådet i Stockholm innebar att det var förhöjd säkerhet kring fjärde SM-semifinal i ishockey mellan Malmö och HV71.



Dessutom hedrades avlidna, skadade och deras anhöriga med en tyst minut.

-Det är jättetråkigt och jättetragiskt naturligtvis. Men vi måste spela en hockeymatch också, vi försöker att koppla bort det och tar hand om det efteråt. Stötta de som stöttas kan, sade Peter Andersson, Malmös tränare, till C More alldeles innan matchstarten.



När pucken sedan släpptes i Malmö Arena var det starten på en svängig tillställning.



Malmö inledde piggast, fick en drömstart och hade 2-0 - Frederik Storm och Erik Forsell - redan efter 2.15 minuter av första perioden.



I andra smygstartade Lias Andersson gästernas vändning när han reducerade till 1-2. Och sedan handlade semifinalens avslutade dryga 13 minuter mest om HV71 - och Ted Brithén.



26-åringen låg bakom Andreas Borgmans 2-2-mål efter 6.56 och 2.44 minuter senare petade Brithén själv in 3-2-målet bakom Malmö-målvakten Oscar Alsenfelt.



När sedan Adam Almquist satte 4-2 var Malmö ett slaget lag.



Segern gör att HV71 kan bli klart final på söndag. För Malmö krävs det nu tre raka vinster om klubben ska få spela SM-final.