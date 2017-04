Städbolaget K2 Comfort ger inhyrda 65 kronor i timmen

– Jag fick 65 kronor i timmen. Jag vet att det är orättvist men det är dubbelt så mycket som jag får i Polen och jag har själv skrivit under och accepterat avtalet, berättar Urszula Cendrowska, en av de kvinnor från Polen som hemstädföretaget K2 Comfort i Habo hyr in via det polska bemanningsföretaget Perfect Job.

Urszula Cendrowska är universitetsutbildad lärare i Polen. Där tjänar hon 5 000 kronor i månaden.

Som städare i Sverige får hon dubbelt så mycket, 10 000 kronor, motsvarande 65 kronor i timmen efter skatt.

Det var bland annat därför hon lämnade man och barn hemma i Polen för att försöka etablera sig i Sverige.

På nätet hittade hon det polska bemanningsföretaget Perfect Job, hon anställdes och hyrdes sedan ut till Haboföretaget K2 Comfort.

– Vad ska jag göra? Det är bättre än i mitt hemland, säger Urszula vars kontrakt med K2 Comfort nu gått ut.

P4 Jönköpings granskning av den prisade hemstädfirman K2 Comfort i Habo tidigare i år visade dokumenterat låga löner.

6 000 kronor i månaden gavs till unga kvinnor från utlandet.

Städföretagets ägare Olga Kovalchuk har sagt att man betalar kollektivavtalsenliga löner men hon vill nu inte ställa upp på en intervju.

Anledningen till att K2 Comfort hyr in personal är att det är brist på arbetskraft i Sverige, skriver Olga Kovalchuk i ett mejl.

Hon säger att de inhyrda får cirka 80 kronor efter skatt, men det stämmer alltså inte, enligt Urszula Cendrowska.

Enligt Olga Kovalchuk har firman två inhyrda från Perfect Job just nu, och som mest har städbolaget haft 6-7 inhyrda samtidigt.

Men Urszula Cendrowska säger att hon träffat minst tio andra kvinnor som hyrts in under sin tid på företaget.

– Som jag vet är det omkring tio men det är många kvinnor som kommer från olika länder som arbetar under samma förutsättningar som jag.

Från fackligt håll har man under en längre tid försökt få K2 Comfort att teckna kollektivavtal, men så långt har ägaren vägrat.

Kommunal har kontakt med anställda på företaget, även dem som är medlemmar, och reagerar på de nya uppgifterna i P4 Jönköpings granskning.

– 65 kronor låter väldigt lågt, så man blir lite beklämd när man hör sådana siffror, det är helt klart. Men de saknar ju kollektivavtal och då är det svårt för oss att gå in och vara garanten för dom här schyssta villkoren, säger Thomas Olsson, ombudsman på Kommunal.

Men enligt ägaren Olga Kovalchuk förekommer inga klagomål på lönen.

"Som jag har skrivit till dig tidigare, har hittills ingen kritik med anledning av lönenivå eller andra villkor framkommit till oss", skriver Olga Kovalchuk i sitt mejl.

P4 Jönköping har sökt ansvariga på bemanningsföretaget Perfect Job utan resultat.