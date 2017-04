HV71 vann första finalmatchen

En drömstart med två mål på drygt tolv minuter - och ett konstmål av Mattias Tedenby. Det gav HV71 segern i lagets första SM-finalmatch på sju år. Jönköpingslaget vann över Brynäs med 5-2 i den första SM-finalen.



Tedenbys 3-1 efter halva matchen blev det matchvinnande målet och var hans första i årets slutspel. Det fanns en oro i hemmalaget att en veckas matchledighet skulle ha gjort laget en aning rostigt samtidigt som Brynäs är inne i matchtempo.



I stället blev det tvärtom.



Hemmalaget gick på knock på ett Brynäs som såg aningen trött och slitet ut efter bataljerna mot Frölunda.



Redan efter 29 sekunder exploderade Kinnarps Arena, där merparten av 7 000 åskådare välkomnat sitt lag till den första SM-finalen sedan 2010 med ett guldtifo.



Simon Önerud sköt 1-0 via Felix Sandströms stolpe sedan han vänt bort Brynäsförsvaret.



– Vi hade pratat om att få ner pucken djupt på dem, att vi får ett mål på det direkt är kanske för bra för att vara sant, men det var skönt, säger Simon Önerud till TV4.



Efter drygt tolv minuter kom nästa jubel då Ted Brithén skickade in 2-0 via ryggen på Sandström sedan backen Adam Almquist först prickat stolpen.



Oskar Lindblom, som i fredags sköt Brynäs till finalen med två mål, högg som en kobra och skickade in 2-1 när Jesper Jensens skottförsök fastnat framför Söderström.



Brynäs började bra i den andra perioden, men ett konstmål av Mattias Tedenby - hans första i slutspelet - tog HV fram till 3-1. Anton Bengtsson släppte pucken bakåt till Tedenby som i hög fart rundade två Brynässpelare och Sandström innan han skickade in pucken.



Brynäs reducerade dock på nytt. Men den glädjen blev kortvarig. Bara 1.16 efter Linus Ölunds 3-2 efter knappt halva tredje perioden sköt Christoffer Törngren 4-2 på en retur från Sandström.



Oskar Lindblom var sedan bara ett stolpskott från ytterligare en reducering i numerärt överläge, men i stället kunde Ted Brithén med sitt andra mål för kvällen göra 5-2 i tom bur efter 18.26.

Göran Sundberg/TT