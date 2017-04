11-årige Sixten tävlar för Sverige

Han är bara elva år, men redan en veteran när det gäller att sjunga. Han har varit med i Supershowen på SVT, har varit med i produktioner som Spelman på taket" på Spira i Jönköping och han ska i sommar göra sin fjärde säsong på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby som barnskådespelare.

Men nu är han på väg till Malta för att representera Sverige i The Euro Stars International Singer's Festival. Ett 20-tal länder tävlar i olika åldersklasser i musik. Sixten tävlar med låten "This is the moment" från musikalen Dr Jekyle and Mr Hide.

– Spännande, nervöst och roligt.

Vad tror du om dina möjligheter?

– Det kanske kan gå, jag hoppas ju, säger Sixten Hugosson.