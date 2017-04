HV71 föll i den femte finalmatchen

– Vi städar av tredje perioden. De har några lägen men vi krigar järnet, säger Elias Fälth, som satte 1-0 upp i nättaket, i en match som annars var tillknäppt.

Matchbilden hade förmodligen varit annorlunda ifall HV71 fått utdelning i första perioden, men hemmalaget, stöttade av 7 000 personer i Kinnarps arena, kom inte närmre än två ramträffar i vardera stolpe.

Istället gjorde Brynäs 1-0 sent i mittenperioden. Gästerna hade då "ätit" sig in i matchen, men målet var ändå ganska ologiskt - det kändes mer som att spelarna väntade in periodpausen när Brynäs från ingenstans effektivt passade sig framåt i banan. Elias Fälth tog sedan skottet som satt säkert.

– Vi gör ett psykologiskt viktigt mål och kan sen kriga ifrån. Otroligt skönt, säger matchvinnaren Elias Fälth.

Nu väntar matchboll för Brynäs. Två vinster på bortaplan har gett dem en 3-2-ledning i matchserien. En hemmavinst i kommande final gör att guldet hamnar i Gävle.

– Det är den svåraste matchen att vinna, den avgörande. Men det kommer vara fullt ös från start när vi får lira hemmamatchen, säger Fälth till Radiosporten.

2-0-målet satte Johan Alcén i öppen kasse. Då återstod bara fyra sekunder av matchen. Andreas Borgman i HV71 var olycksfågel när han tog ett felskär i egen zon och tappade pucken, men frågan är om inte HV redan var för sent ute när det hände.

– Vi fuskar med detaljerna. Vi får inte ner pucken i zonerna som vi ska. Men vi vann i Gävle senast och vi kan göra det igen. Vi ska inte ge dem onödig energi, säger HV71:s Johan Lindbom till Radiosporten.