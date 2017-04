Så hittade han saknad pusselbit

Gång på gång har han fått svaret att det inte går att söka efter hans mor med de uppgifter han har.

– Det började under tonåren att man ville söka sina rötter och gjorde ett försök, då var det brev och telefonsamtal, berättar Mikael Bohman i P4 Jönköping.

Men - för snart fyra veckor sedan tog han beslutet att försöka en sista gång, innan han släcker sin önskan om att hitta sin biologiska familj.

Jag försökte med de klassiska medlen och när jag blev lite äldre - och framför allt när barnen kom - så blev det mer intressant. Då försökte vi igen, gick de klassiska vägarna men kammade noll...

Istället för att gå den traditionella vägen (igen) via myndigheter, ambassader och advokater valde han nya kontakter via Facebook och olika nätverk. Där fick han, via svenska kontakter, tag på en kvinna i Bolivia som med hjälp av sin sambo sökt spår i Bolivia. Den 18 april 2017 fick Mikael kontakt med sin biologiska mor samt halvbror.

Det blev en ovanlig dag i Mikael Bomans liv. Hör honom berätta i ljudspelaren ovan - hör hela intervjun längre ner i artikeln.