"Jag hoppas att jag inte får en stroke i sommar"

På grund av brist på sjuksköterskor tvingas avdelningarna för stroke att placeras på andra avdelningar, samtidigt minskar antalet vårdplatser.

Strokeföreningen på både riks och lokal nivå reagerar starkt mot de här förändringarna.

– Jag tycker att det är bedrövligt eftersom vi ju är fler och fler som får stroke. Vi som redan har fått stroke känner ju att "hoppas inte att jag får någon mer" för då blir jag inte omhändertagen, säger Alice Carlsson på strokeföreningen Södra Vätterbygden.

På länets tre sjukhus kommer sammanslagningar av olika kliniker att göras och vårdplatserna kommer att minska.

På länssjukhuset Ryhov i Jönköping kommer strokevården att splittras och patienterna placeras ut på två olika avdelningar.

På Värnamo sjukhus kommer strokepatienterna att vårdas tillsammans med hjärtpatienter.

På Höglandssjukhuset i Eksjö kommer strokeavdelningen att finnas kvar, istället flyttar andra avdelningar dit.

Eva-Lena Enell som är verksamhetschef för medicinsk vård på Ryhov medger att det här inte är en önskvärd situation.

– Allra helst skulle vilja ha en full bemanning och fullt med vårdplatser under sommaren också. Men vi har tittat på olika alternativ och det här alternativet gör att vi bäst kan tillse att all verksamhet ändå ska fungera under sommaren, även de akuta förloppen.