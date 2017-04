Från Värnamo till Cannes - "The square" nominerad till Guldpalmen

Ruben Östlunds "The square" är en av de filmer som nu lagts till listan över tävlingsfilmer för Guldpalmen. Och regissören är inte oväntat mycket glad.

– Det har varit en nervös väntan. Man bygger upp trycket när man vet att de ska se filmen, och sedan kommer befrielsen.



Förebilden till filmen "The square" är konstinstallationen "Rutan" på Flanaden i Värnamo som funnits där i två år.



Ruben Östlund har redan deltagit med flera filmer i Cannes, senast med "Turist", som deltog i sidosektionen Un certain regard och där vann ett av priserna. Med "The square" har han redan från börjat siktat på huvudtävlingen.

– Jag hade inte tackat ja till erbjudande om att vara med i någon annan kategori. Jag har kämpat mig upp till det här, och jag är glad att vi har lyckats hålla oss kalla i den långsiktiga plan vi har haft.

– Vi håller på med någonting som är bra och det finns en relevans i det vi sysslar med. Därför är det enormt roligt att erövra en plats i det fina rummet.

Utställningen "Rutan (The square)" visades på Vandalorum i Värnamo sommaren 2015. En permanent "ruta" inrättas också i Värnamo stadskärna. Idén kom från filmregissören Ruben Östlund och filmproducenten Kalle Boman. Temat för utställningen var ansvar och tillit.