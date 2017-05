Jönköpings Södra tappade ledning i slutet

Redan i den artonde minuten sträckte Siriusanfallaren Ante Björkebaum fram ena benet och stötte in bollen i nätet bakom gästernas målvakt Anton Cajtoft.



Måljublet fastnade dock i halsen för de blåsvarta fansen när målet dömdes bort för offside. Linjemannen var bestämd. Men offsiden var "tveksam" menade Björkebaum i C-mores pausintervju där han trots allt höll god min och menade att "vi gör fler mål i andra halvlek i stället".



Men det målet satt hårt inne på Studenternas IP där Sirius var tillbaka efter utflykten till reservarenan Gavlevallen i senaste hemmamatchen.



Det var i stället J-Södra som var det effektiva laget efter paus och som fick jubla i 61:a minuten då lagkapten Tommy Thelin hoppade högt på Stefan Karlssons inskickade boll och med kraft nickade in 0-1 för gästerna.



En kalldusch för Uppsalalaget vars vindsnabbe anfallare Kingsley Sarfo vänt ut och in på gästernas försvar flera gånger i första halvlek. Och bittert för Siriusfansen som hade sett Ante Björkebaum hota flera gånger - men utöver det bortdömda målet - skjuta antingen över eller förbi.

Sirius hade dessutom en boll dansandes på mållinjen innan paus. Och tappade en stor del av sitt fina spel i andra halvan av matchen.

Då dök han upp, som från ingenstans.



Kim Skoglund, mittfältaren som debuterade som 16-åring i Sirius A-lag och som följt med Uppsalalaget hela vägen från division två upp till fotbollens finrum.



Han var en av de bärande spelarna i Superettan men har fått nöja sig med endast en match från start och inhopp i resten av de sex första omgångarna. Den här måndagseftermiddagen kom han in i istället för Ante Björkebaum i 82:a. Och nickade hem en poäng - Sirius första på sin "riktiga" hemmaplan - bara fyra minuter senare.