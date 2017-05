Lingmerth med i täten i The Players

Golfduon är med i täten efter att ha gått fyra respektive tre under par.

– Det bästa jag har spelat på extremt länge, säger Norén till C More.

Norén hade en riktigt stabil runda i den stekande Florida-värmen och gjorde inte en enda bogey. Med 68 slag låg Norén efter rundans slut på en tredjeplats, ett slag efter amerikanske ledaren William McGirt och tvåan, kanadensaren Mackenzie Hughes.

– Det var skönt, jag spelade väldigt bra i dag, säger svensken.

David Lingmerth, från Tranås, inledde makalöst bra på sin egen hemmabana, TPC Sawgrass, och gjorde birdies på de fyra första hålen. Sedan gick det lite tyngre med bland annat tre bogeys och Lingmerth slutade på 69 slag.

– Överlag känns allting bra och tre under par är en jättebra score, säger Lingmerth till C More.

Spanjoren Sergio Garcia slog till med en hole-in-one på sin första runda sedan han blev majorvinnare i april. Superträffen kom på hål 17, efter en i övrigt knackig runda som slutade på ett över par.

Henrik Stenson då? Jodå, världssjuan, vars form har sviktat den senaste tiden, började i alla fall bra med två tidiga birdies. Men mot slutet av rundan började Stenson sprida slagen mer och han slutade på par, 72 slag. Det gav honom en plats 51 efter första dagen.

– En gnetrunda, men jag höll ihop det hyfsat ändå, säger Stenson till C More.

Han konstaterade att det långa spelet inte håller någon toppklass för närvarande.

– Puttningen var det som höll ihop det, den kändes solid och är det vi är mest nöjda med, säger han.