Sista Emmabodafestivalen i år

Emmabodafestivalen lägger ned efter över 30 år. Orsaken är inte sviktande besökssiffror eller dålig ekonomi utan att man ska sluta med flaggan i topp om man ska tro festivalgeneral Håkan Karlsson.

– It’s better to burn out than fade away, säger Håkan Karlsson, till sajten Festivalrykten.

Festivalen har de senaste åren lockat 12 000 besökare om året. Årets festival den 24-29 juli blir alltså den sista.

