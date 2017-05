Följ uppsnacket inför P4 Nästa

I eftermiddag avgörs vem som vinner länsfinalen av P4 Nästa. Blir det:

Låt1: Matilda - "Girl Code", Låt2: Miah - "That's when we all come falling down", Låt3: Emma - "Eiffel Tower", Låt4: Annielle - "Come Run", Låt5: Jill Svensson - "Golden Wings"

Finalen drar igång klockan 17, men redan från 16 kan du höra från torget i Vetlanda i webbradion, där bland annat Hasse P och Bildoktorn hotar dyka upp... Lyssna på sverigesradio.se/jönköping och appen Sveriges Radio Play.