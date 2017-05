Lejonens fjärde raka seger

Matchen som sköts upp i nästan två timmar på grund av regn.

-Vi älskar det här just nu. Nu ska vi bara försöka få det att fortsätta, säger australiern Chris Holder till C More.

Holder körde hem 14 poäng, flest av alla, och hade stor del i att Lejonen kunde lämna Kumla med ännu en seger. I Vetlanda vann hemmalaget och tabelltvåan samtidigt med övertygande 51-39 mot Piraterna.

I Eskilstuna och Avesta fick publiken däremot vända hem utan att få se någon speedway. Regnsjuka banor gjorde att både Smederna-Dackarna och Masarna-Rospiggarna fick ställas in.

Indianerna-Lejonen 43-47



Indianerna: Bjarne Pedersen 13, Piotr Protasiewicz 11, Adrian Miedzinski 8, Kenneth Bjerre 4, Ludvig Lindgren 4, Viktor Palovaara 3.



Lejonen: Chris Holder 14, Piotr Pawlicki 12, Hans Andersen 7, Samuel Masters 6, Mathias Törnblom 4, Maksym Drabik 4.



Publik: 831.