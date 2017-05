Sverige illa ute i Americas Cup

Efter domarmissen hoppades svenskbåten Artemis på revansch i returmötet med Nya Zeeland. Men det blev återigen en tung förlust.

Svenskbåten Artemis har ett minst sagt tufft läge efter ytterligare två förluster i America's Cup-seglingen på tisdagen.



Dagen innan hade Sverige snuvats på segern mot nyzeeländska Emirates på grund av ett omtvistat straff. Efteråt ursäktade sig domarchefen Richard Slater och sade till tävlingens webbplats att det var ett felaktigt domslut.



– Vi har haft en diskussion, tittat på andra bevis, annan information och data, och jag tror att om vi skulle gå tillbaks i tiden och fatta det beslutet så skulle vi ge grönt ljus och inte straffa Artemis."



Artemis ställdes mot Nya Zeeland på nytt under tisdagen - men någon revansch blev det inte. Trots svensk ledning under stora delar av racet kunde Emirates knipa poängen.



"Vi gjorde en bra start som vi vann klart. På nästa ben var de aggressiva och försökte trycka bort oss men fick i stället något systemfel på båten som gjorde att de dök. Sedan försökte vi hålla undan men vid toppmärket var det som att vi tappade all kraft och de seglade förbi", säger Artemis skeppare Nathan Outteridge i ett pressmeddelande.



Och värre skulle det bli. I den viktiga matchen mot Storbritannien fick motståndarbåten en betydligt bättre start och höll undan.



– Det är jobbigt med två förluster i dag och en tuff dag i går. Men nu har vi två dagar ledigt där vi kan analysera detaljer i hur vi seglar och komma tillbaka starkare på fredag, säger Andreas Axelsson som är grinder ombord.



Efter fem förluster är Sverige fyra i tabellen på ynka två poäng - lika många som Japan och Frankrike, som har två respektive en match mindre.

Fem båtar gör upp om att få utmana titelförsvararen Oracle, USA, i vattnen utanför Bermuda. Artemis, Sverige, Emirates, Nya Zeeland, Groupama, Frankrike, Landrover Bar, Storbritannien, och Softbank, Japan. Varje seger ger en poäng.



27 maj-3 juni: Grundomgång. Samtliga sex båtar möts inbördes två gånger. Den sämsta utmanarbåten slås ut. Landrover Bar börjar på två poäng och Oracle på en poäng eftersom de var etta och tvåa i förtävlingen World Series.



4-8 juni: Kvartsfinaler. Två serier i bäst av nio seglingar avgör vilka båtar som tar sig till utmanarfinalen.



10-12 juni: Semifinal. Segrarna i kvartsfinalerna gör i bäst av nio matcher upp om en plats i titelmötet med Oracle.



17-27 juni: Finalen mellan Oracle och utmanarsegraren avgörs i bäst av 13 seglingar. Om en av finalisterna var bäst i grundomgången startar den båten med en poäng.