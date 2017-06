Lyckligtvis insåg föraren till lastbilen att hans inte skulle komma under järnvägsbron, och stannade. Han körde aldrig in i bron, men Trafikverket valde ändå att först stoppa tågtrafiken in och ut ur Jönköping över bron.

Det blev också köer på platsen, men nu har det lossnat igen, och eftersom lastbilen aldrig var i själva bron har tågtrafiken släppts på igen.