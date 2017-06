Ännu en moderat lämnar

Inger Krantz är ledamot i kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och ordförande i kommundelsråd Gränna-Visingsö, men väljer nu att lämna de uppdragen. Hon stannar dock kvar i Moderaterna.

– När jag fick höra att det hade spelats in under ett möte och lämnats en inspelning till ETC, vilket inte är första gången som uppgift lämnats dit, så kände jag att man gör inte så. Man skadar inte bara partiet utan det blir ett förakt mot politiker, det blir en falskhet som jag inte kan stå upp för, säger Inger Krantz.

– Jag hoppas att den som spelar in och ger till media tar sitt förnuft till fånga och kliver åt sidan. Vi kommer aldrig att få ett bra kommunfullmäktige så länge det finns folk som spekar ett falsk spel, säger Inger Krantz.

Inger Krantz kommer att sitta kvar som ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Ytterligare en moderat meddelade i dag att han lämnar sina politiska uppdrag. Det är Martin Hytting från Bashult utanför Jönköping som slutar som ledamot i regionfullmäktige och regionsstyrelsen. Han lämnar med omedelbar verkan.