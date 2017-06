Proffscyklister i Burseryd under SM

Både seniorer och juniorer tävlar i svenska mästerskapen i landsvägscykel som i år går av stapeln i Burseryd i Gislaveds kommun. Burseryds IF arrangerar tävlingarna tillsammans med Svenska Cykelförbundet. Även SM i Paracykel och det 86:e Västboloppet körs i området under veckan.

– Burseryd är klassisk cykelmark i Sverige, bygden ställer verkligen upp när vi kommer hit, säger Anders Bromé, tillförordnad generalsekreterare för Svenska Cykelförbundet.

En av dem som är med och hjälper till under evenemanget är Roger Emanuelsson från Burseryds IF. Han är säkerhetsansvarig under tävlingarna och har själv cyklat Vätternrundan 15 gånger.

– Västboloppet är en gammal traditionstävling och SM är alltid SM. Det här betyder oerhört mycket för föreningen, säger Roger Emanuelsson.

Under midsommardagen tävlade Alexandra Nessman, 23, för Team Crescent från Staffanstorp i damernas linjelopp.

– Det är jättefina banor där det händer något hela tiden, så det är alltid roligt att komma hit, säger hon.

Tävlingarna avlutas med herrarnas linjelopp på söndag.