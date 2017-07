Bra start av David Lingmerth

Han gick första rundan på White Sulphur Springs golfbana på sex under par efter sex birdies. Senaste helgen var Lingmerth med och slogs om segern i Maryland men slutade femma.



Amerikanerna Davis Love III gick också ut tidigt och gick sju under par, vilket var dagens bästa resultat när halva startfältet hade spelat klart.



Den amerikanske golfstjärnan Phil Mickelson bröt nyligen med caddien Jim "Bones" Mackay efter 25 års framgångsrikt samarbete. I fortsättningen ska lillebrorsan Tim Mickelson bära hans klubbor. Efter fem hål hade Mickelson gått på par.



Tävlingen i West Virginia ställdes in förra året efter svåra översvämningar i området då 23 människor omkom. OS-tvåan Henrik Stenson är i veckan i Sverige för att ge stjärnglans åt sin egen juniortävling i Barsebäck.