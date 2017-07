Oavgjort för J-Södra mot Östersunds FK

Under första halvleken skapade båda lagen chanser men ingen lyckades få in bollen i mål. I den 73:e matchminuten tog bortalaget Jönköpings Södra ledningen – Daryl Smylie nickade in 1-0.

Det såg ut som att bortalaget skulle ta en meriterande seger borta mot Östersund, men på tilläggsminuter slog hemmalaget till – Johan Bertilsson tryckte in kvitteringen efter en framspelning av Brwa Nouri.

– Det är svårt att komma hit och ta poäng. Östersunds FK är väldigt duktiga, säger Jönköpings Södra-tränaren Jimmy Thelin.

Matchen slutade med delad pott för lagen. Jönköping ligger på en tolfteplats i tabellen.