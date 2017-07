Stöld i miljonklassen på rastplats

Under natten fick en lastbil oväntat besök när några, hittills okända gärningsmän, tog sig in och fick med sig ett större byte.

Polisen som kom till platsen kunde konstatera att sex pallar med kaffemaskiner stulits. Stöldgodset värderas till närmare en miljon kronor och varje kaffemaskin tros vara värd 5000 kronor.

Exakt hur stölden har gått till vet polisen i nuläget inte men man tror att en större bil har använts för att lasta in stöldgodset i.

Polisen har under morgonen haft förhör med andra lastbilschaufförer som stod parkerade på samma plats under natten. Polisen har även gått igenom de andra lastbilarna men där har ingenting stulits. Man hoppas nu få in tips från allmänheten gällande stölden.

Händelsen är rubricerad som grov stöld.