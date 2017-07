Förlust för Värnamo

Efter en rad av målchanser för bägge lagen så var det hemmalaget som tillslut drog det längsta strået och vann matchen med 2-1.



Trelleborg inledde matchen starkast, men Värnamos målvakt Tobias Andersson lyckades hålla bollen borta från nätet.

Därefter började IFK hitta in i matchen och succesivt tog för dagen de rödklädda IFK över taktpinnen. Bland annat var Johan Andersson så när på att ge IFK ledning på hörna då han skarvade vidare bollen strax ovanför ribban.

När väl andra halvlek drog igång fick Värnamo ett kontringsläge får Melvin Frithzell bollen och som via just stolpen, trycker in kvitteringsmålet. Därefter var det återigen IFK som tog över taktpinnen och bara minuten efter kvitteringen så knorrade Gentrit Citaku bollen precis utanför bortre stolpen. Men det blev inget mål där och trots spelövertag så lyckades inte IFK ta ledningen i matchen.

Resultatet 2-1 höll sig matchen ut och IFK förlorar för första gången på 5 matcher.