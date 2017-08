Miah vidare i P4 nästa

P4 Nästa finalen äger rum den 26 augusti i Linköping där Miah tävlar tillsammans med övriga sju finalister med sin låt That's when we all come falling down.

Under våren och sommaren arrangerar Sveriges Radios 25 lokala kanaler egna lokala finaler av P4 Nästa. Av de 25 lokala vinnare som utses väljer en jury i inledningen av augusti ut åtta finalister som får tävla i den direktsända riksfinalen.

Det slutligt vinnande bidraget kommer under en period att spelas regelbundet i P4 och även erbjudas en utmanarchans till Svensktoppen.