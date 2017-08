Varnar företag för bedragare

En egenföretagare i länet som är med i P4 Jönköpings publiknätverk skickar ett mejl till oss och vill varna andra för det brev han fick från Företagsopinon.

Snyggt inplastat kom det, med ett formulär med frågor som skulle besvaras och sedan skrivas under och skickas in. Under fanns en finstilt text om att man förbinder sig att betala 6400 kronor per år. Mannen skickade tillbaka svarskuvertet tomt och nu vill han varna andra.

Och bedrägeriförsöken mot företagare är vanliga. Det säger branschorganisationen Företagarnas regionchef Frida Boklund.

– Vi jobbar ständigt med sådant här, även om just det här sättet är nytt för mig, säger hon.

Medlemsföretag kan via Företagarna få juristhjälp om någon blivit lurad, och Frida Boklund vill att alla bedrägeriförsök ska polisanmälas.

– Och mitt bästa råd till företagare som fått bluffakturor är: bestrid, bestrid, bestrid!