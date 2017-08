J-Södra tappade och föll mot Örebro

I och med trepoängaren på Stadsparksvallen i Jönköping klättrade Örebro från elfte till åttonde plats efter att ha tagit poäng i fem matcher i följd. Men efter tre raka oavgjorda matcher blev det alltså seger.

– Jag är jättenöjd med att vi tog poäng i nionde matchen av tio. Det var en jäkla bra seger, säger tränaren Alexander Axén till C More.



300:e matchen för Fendrich



Matchens avgörande målskytt, Filip Rogic, är inne på samma linje:

– Vi har blivit ett lag, det är förklaringen, säger han till C More.



Jönköpings Södra är kvar på tolfte plats, nu sju poäng bakom elvan Hammarby.



Före matchen gratulerades hemmalagets veteran Fredrik Fendrich till sin 300:e match i J-Södra. Den 29-årige mittfältaren tackade för uppvaktningen genom att lyfta fram bollen till Tommy Thelin som nickade in 1-0 i den tionde minuten. Han sköt även själv ett skott strax utanför en stund senare.



"Bara sätta dit pannan"



Örebro utjämnade i den 39:e minuten då lagkaptenen Nordin Gerzic dundrade in en frispark bakom Anton Cajtoft.



I den andra halvleken tryckte Örebro på och hade flera bra skottlägen, men Cajtoft stod i vägen. Filip Rogic byttes in i den 71:a minuten. Två minuter senare nickade han in 2-1 efter en hörna.

– Det var bara att sätta dit pannan, säger Rogic.



Några minuter före slutet fick ÖSK:s nyförvärv, den finländske landslagsmittfältaren Petteri Forsell, göra sitt första inhopp.