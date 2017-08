Alla har ett ansvar i reningsprocessen

Till Simsholmens reningsverk i Jönköping kommer cirka 65 till 70 000 invånares avloppsvatten. En del av det består av saker som inte ska vara i vattnet, som skräp och hygienartiklar.

– Topps och bindor och annat som inte löser upp sig i vattnet. Utrustningen tar ju skada och det blir haverier ibland, säger Per Dahlen som är verksamhetschef på anläggningen.

Just nu byggs delar av reningsverket om så att den grova filtreringen kommer att bli bättre och mer modern. Tops och mindre saker kan i nuläget smita i mellan det första steget även om det inte är ett så stort problem enligt Per Dahlen.



– Vi har ju utrustning som ska kunna ta hand om det här, men visst ska man tänka sig för innan man spolar ner något, säger Per Dahlen.